В Петербурге произошел пожар на складе с химикатами

Пожар в ангаре с химическими реактивами в Невском районе Петербурга локализован, сообщили в региональном ГУ МЧС. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало.

«Для тушения привлечен пожарно-спасательный вертолет. На месте также работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Она замеряет концентрацию вредных веществ в воздухе», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. Всего к тушению привлечены 79 человек и 18 единиц техники.

Ранг сложности пожара снижен со 2-го уровня до «1-бис».