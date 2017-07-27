Власти Волгограда отрицают уничтожение «сада вдов» у Мамаева кургана

В мэрии Волгограда прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, у подножия Мамаева кургана вырубают под парковку так называемый «сад вдов». Как сообщал местный портал «Блокнот Волгограда», еще до создания мемориала здесь высаживали деревья в память погибших при обороне Сталинграда.

Представитель городской администрации заявила ТАСС, что официально «сада вдов» никогда не существовало, а высаженные деревья давно погибли. «Срок жизни деревьев, высаженных в рамках восстановления послевоенного Сталинграда, составляет порядка 60 лет. К сегодняшнему дню эти насаждения пришли в плачевное состояние и давно нуждаются в обновлении», – сказала она.

С ней согласен директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин, в ведении которого находится комплекс на Мамаевом кургане. По его словам, «в послевоенное время у Мамаева кургана кто только не высаживал деревья, возможно, среди них были и вдовы погибших красноармейцев».

Он также подчеркнул, что на этой территории деревья сажали бессистемно, а из-за отсутствия поливочного водовода многие деревья погибли. «Создание здесь новой парковой зоны - самое лучшее решение городских властей», - добавил Васин.

Представитель городской администрации добавила, что у мемориала появится «современный парк с молодыми саженцами, зеленым амфитеатром, автопарковкой - это будет вторая очередь мемориального парка "Аллея России", ее планируется открыть к 9 мая будущего года».