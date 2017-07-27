Власти Венесуэлы введут запрет на уличные акции протеста

Правительство Венесуэлы в четверг ввело запрет на акции протеста накануне выборов в конституционное собрание. Выборы запланированы на ближайшие выходные.

"С пятницы всех, кто принимает участие в шествиях, демонстрациях, маршах или подобных действиях, которые могут помешать или отразиться на проведении голосования, будет ждать тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет", - заявил министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль.

Ранее сообщалось, что венесуэльская оппозиция запланировала на пятницу массовые акции протеста, цель которых состоит в том, чтобы вынудить президента страны Николаса Мадуро отозвать решение о проведении выборов в собрание, члены которого будут, в частности, уполномочены вносить изменения в конституцию страны.