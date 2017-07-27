Вашингтон счел провокацией запуск Ираном космической ракеты

Провокационным актом сочли в Вашингтоне запуск ракеты-носителя, осуществленный в Иране в четверг, сообщила на брифинге представитель госдепа США Хизер Нойерт.

«Мы считаем это нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Мы полагаем, что это продолжение развития баллистической ракетной программы. Мы расцениваем это как провокационное действие», - сказала она.

Ранее в четверг иранские СМИ сообщили об успешном запуске ракеты-носителя иранского производства «Симург», предназначенной для вывода легких спутников в космос. Ракета создана на основе баллистической ракеты северокорейского производства и собственных разработок. Этот запуск ракеты-носителя приурочен к открытию космодрома имени лидера Исламской революции 1979 г. имама Хомейни.

«Симург» может выводить на орбиту Земли спутники весом до 250 кг.