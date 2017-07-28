В Барселоне произошла железнодорожная авария: десятки пострадавших

В Барселоне в утренний час пик в пятницу произошла авария поезда. Как сообщает Euronews, по предварительным данным, пострадали 48 человек. Некоторые из них получили тяжелые травмы. Жертв нет. ВВС сообщает, что затем число пострадавших было снижено до 40. Госпитализированы 18 человек.

Авария произошла с поездом, который направлялся из деревни Сант-Висенс де Калдерс на юго-запад Барселоны. В 7.15 утра по местному времени при заходе на станцию Francia он не затормозил и ударился о платформу. Машиниста вывели из кабины в шоковом состоянии.