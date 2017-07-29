Пять моряков пропали без вести после крушения сухогруза у берегов Крыма

Сухогруз под флагом Того перевернулся в нейтральных водах Черного моря неподалеку от Ялты. Он следовал из Румынии в Грецию. Пять моряков после крушения числятся пропавшими без вести, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах морского поиска и спасения. «Спасено четыре моряка. Еще пятерых ищут», — сказал собеседник агентства.

В МЧС отметили, что проведению спасательной операции мешает плохая погода. «Волны были 22 м, нет возможности подойти нашим судам и поднять авиацию», — сказал агентству представитель ведомства.

Предварительно причиной крушения судна стали сложные метеоусловия. «Экипаж судна, предварительно, не справился с управлением в сложных метеоусловиях, в районе крушения ураганный ветер и ливень», — сказал источник. Экипаж состоял из трех граждан Индии и шести граждан Сирии.