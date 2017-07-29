Несколько россиян пострадали в результате пожара в турецком отеле

Как минимум четыре гражданина России и 10 граждан Турции госпитализированы после пожара в одном из пятизвездочных отелей Кемера, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, пожар вспыхнул в подвале отеля. Большинство туристов были вовремя эвакуированы, из здания были выведены не менее 400 человек.

Генконсульство России в Анталье проверяет информацию о пострадавших, сообщили в Ростуризме. «Проживавшие в пострадавшем от пожара отеле организованные российские туристы находятся под опекой своих туроператоров, все обязательства перед ними будут выполнены», — отметили в ведомстве. Жалоб и обращений в Ростуризм пока не поступало.