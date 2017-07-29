Борец Юрий Власко найден мертвым на берегу Байкала в Бурятии

Следователи расследуют убийство 20-летнего мужчины, тело которого было найдено в субботу на берегу озера Байкал в Бурятии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, убитым оказался борец Юрий Власко.

«Сегодня ночью на берегу Байкала возле села Горячинска было обнаружено тело молодого человека 20 лет с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование», — сообщили СУ СКР по региону.

Юрий Власко — мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 96 кг.