ВМС США открыли предупредительный огонь рядом с иранскими катерами

Авианосец ВМС США класса Nimitz сделал предупредительные выстрелы рядом с патрульными катерами Корпуса стражей исламской революции в Персидском заливе, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел накануне, но известно о нем стало только в субботу.

По данным агентства, авианосец и еще один корабль ВМС США приблизились к иранской плавучей нефтяной платформе в Персидском заливе, с палубы авианосца поднялся вертолет и некоторое время кружил над патрульными катерами Ирана.