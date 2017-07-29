Путин помиловал двух женщин, осужденных за госизмену из-за sms

Президент России Владимир Путин помиловал двух женщин, осужденных за госизмену из-за sms-сообщений. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Кесян Анник Ованесовну, 1959 года рождения, осужденную 17 августа 2015 г. Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в одном указе.

«Помиловать Джанджгава Марину Нодаровну, 1958 года рождения, осужденную 12 мая 2014 г. Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы и снизив размер штрафа до величины фактически осуществленных платежей», — говорится в тексте другого указа.

Документы вступают в силу со дня их официального опубликования.

Джанджгава работала проводником Адлерского пассажирского вагонного депо, она была приговорена к 12 годам тюрьмы за sms-сообщение о перемещении военной техники в Сочи. Кесян приговорили к восьми годам колонии по статье о госизмене за то, что она отправила sms своему знакомому из Грузии накануне вооруженного конфликта в 2008 г.

Джанджгава отбывала наказание в Вологодской исправительной колонии, 4 апреля она была этапирована в Москву. Ранее в Москву была этапирована Кесян.