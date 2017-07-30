В Китае прошел парад по случаю 90-летия Народно-освободительной армии

На военном полигоне Чжужихэ в КНР прошел парад по случаю 90-летия Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Это первый парад, посвященный НОАК с момента образования КНР в 1949 г. В нем приняли участие 12 000 военнослужащих, 129 военных самолетов, 571 единица наземного оборудования.

Как сообщает государственное телевидение Китая, более 40% представленной техники было показано впервые, в том числе новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с речью, заявил о необходимости создания самой мощной армии за всю историю страны ради достижения своих целей и обеспечения собственной безопасности. Он отметил, что мирная жизнь — это награда для любого народа, а защита мира — главная ответственность народной армии.

«Сегодня мы ближе всего к нашей цели по возрождению китайской нации, чем когда бы то ни было в истории, и нам необходимо построить самую сильную за все время народную армию», — заявил Си Цзиньпин.