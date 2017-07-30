В Стамбуле женщины устроили акцию протеста против ограничений в одежде

Турецкие женщины провели в Стамбуле акцию протеста против ограничений в одежде. Как передает BBC, сотни женщин вышли на улицы Стамбула в знак протеста против насилия и враждебности, с которыми им приходится сталкиваться в ответ на отказ носить традиционную одежду.

Женщины выкрикивали лозунги и несли джинсовые шорты на вешалках в качестве примера одежды, которая считается неприемлемой в стране. «Мы не будем повиноваться, молчать, бояться. Мы победим через сопротивление», — скандировали протестующие.