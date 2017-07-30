Стрингер RT погиб в Сирии в результате обстрела со стороны ИГ

Журналист Халид аль-Хатыб, сотрудничавший с телеканалом RT, погиб в Сирии в результате обстрела со стороны запрещенной террористической организации «Исламское государство».

Как сообщает RT, инцидент произошел в пригороде Хомса. Журналист, которому было 25 лет, снимал репортаж об операции сирийской армии против боевиков ИГ. Сотрудничать с телеканалом аль-Хатыб начал недавно.

«Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал...» — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в Twitter.

Оператор, который работал с Халидом аль-Хатыбом, в результате обстрела был ранен, он доставлен в больницу в Хомсе с незначительными травмами.