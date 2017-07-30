Путин подписал закон о садоводческом и огородническом товариществах

Президент России Владимир Путин подписал закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Законом «устанавливаются правовые основы регулирования отношений, возникающих в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, и определяются особенности гражданско-правового положения создаваемых в этих целях некоммерческих организаций», говорится в сообщении.

Предусматривается, что для ведения садоводства и огородничества гражданами могут создаваться некоммерческие товарищества. Определяются права и обязанности граждан при ведении ими садоводства и огородничества в индивидуальном порядке.

Законом регулируются отношения, касающиеся имущества общего пользования, предоставления садовых земельных участков и огородных земельных участков, строительства объектов капитального строительства.

Кроме того, законом регулируются отношения по добыче подземных вод садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами.