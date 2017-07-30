Порошенко причислил творчество Айвазовского к украинскому наследию

Президент Украины Петр Порошенко причислил творчество живописца Ивана Айвазовского к украинскому наследию. Об этом он написал в Facebook, сопроводив запись хештегом #GloryToUkraine.

«В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился знаменитый художник — Иван Айвазовский. Давайте уважать наше наследие!» — заявил Порошенко.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Порошенко.

«Единственное полотно Айвазовского, которое имеет отношение к Порошенко и его "наследию", - это "Девятый вал". И он уже приближается», — написал Пушков в Twitter.