Во Владивостоке четыре человека погибли в результате пожара в сизо

Четверо заключенных погибли в сизо во Владивостоке из-за сильного задымления, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, пожар случился в бытовой комнате.

«Возгорание стало причиной сильного задымления, из-за чего выше этажом погибли четыре человека. Это люди, ранее заключенные под стражу», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время пожар ликвидирован. На месте работают оперативники. Официальные источники пока не прокомментировали информацию.