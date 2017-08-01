«Коммерсантъ»: директором нацпарка Сочи назначили племянницу Рогозина

Минприроды без объяснения причин уволило директора нацпарка Николая Пеньковского, который занимал эту должность с 2002 г., и назначило на эту должность Дарью Филиппову. По данным «Коммерсанта», Филиппова приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину. По мнению экологов, неожиданная смена руководства нацпарка может быть продиктована желанием построить новые горнолыжные курорты в ущерб заповедным территориям. Минприроды отказалось пояснить «Ъ» причины такого неожиданного кадрового решения.

В апреле 2017 г. Николаю Пеньковскому позвонили из Минприроды и попросили устроить на работу «молодого специалиста» из Москвы Дарью Филиппову. «Она приехала в нацпарк, мы поговорили. Меня, конечно, удивила ее трудовая – окончила журфак МГУ, работала преимущественно в коммерции, к лесу отношения не имеет. Ну министерству виднее, – вспоминает в разговоре с “Ъ” Пеньковский. – Я спросил, чем она хочет заниматься, оказалось – туризмом». Директор нацпарка предложил Филипповой должность вице-президента по туризму Ассоциации заповедников и национальных парков, она согласилась.

Через месяц в Москву вызвали директора и в отделе кадров сообщили, что он должен уйти с должности. «Выбирайте – пишете сейчас по собственному либо вас уволят приказом министра», – сказали Пеньковскому. На следующий день в нацпарк по факсу пришел приказ об увольнении директора «на основании п. 2 ст. 278 Трудового кодекса» – эта норма дает работодателю право без каких-либо объяснений немедленно уволить руководителя организации. А 12 июня министр природы назначил директором Сочинского нацпарка Дарью Филиппову.

По официальным данным Минприроды, Сочинский нацпарк – второй самый посещаемый туристами в стране после столичного Лосиного Острова, поэтому кандидатура нового руководителя парка вызвала недоумение у экологических организаций – они сомневаются, что человек без опыта справится с управлением такой масштабной и популярной природной территорией.