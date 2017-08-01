Корреспондент «Новой газеты» Нурматов задержан в центре Москвы

«Новая газета» сообщает о задержании своего корреспондента Худоберди Нурматова, известного под псевдонимом Али Феруз, которому ранее отказали в предоставлении политического убежища.

«Корреспондента "Новой газеты" Али Феруза задержали рядом с редакцией. Сотрудник полиции под формальным предлогом проверки документов остановил Феруза. Али показал пресс-карту, но полицейские сопроводили его в машину и сказали, что повезут в ОВД Басманного района для установления личности», - отмечается на сайте газеты во вторник.

Газета отмечает, что сейчас Феруза везут в отделение полиции.

В мае в пресс-центре МВД России «Интерфаксу» сообщили о том, что Нурматову отказано в предоставлении политического убежища в России, так как для этого нет оснований, предусмотренных действующим законодательством. Согласно данному решению, журналист должен сам покинуть страну либо его принудительно депортируют в Узбекистан.