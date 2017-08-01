Суд в Испании одобрил выдачу США российского программиста

Суд в Испании принял решение выдать США задержанного российского программиста Станислава Лисова, передает ТАСС со ссылкой на Национальную судебную коллегию пиренейского королевства.

В документе говорится, что суд «согласился удовлетворить требование об экстрадиции в Соединенные Штаты российского гражданина Станислава Лисова». В коллегии отметили, что США требуют выдачи Дисова по подозрению в «действиях, связанных с разработкой и использованием вредоносного программного обеспечения».

Лисов был задержан в аэропорту Барселоны 13 января по запросу Вашингтона. По мнению правоохранительных органов США, россиянин вместе с другими лицами разработал и использовал «банковский троян» NeverQuest, который предназначался для получения «доступа к компьютерам различных людей и финансовых учреждений с целью кражи банковских данных, информации о кредитных картах и личных данных».