Адвокат «русского хакера» Станислава Лисова указал на пробелы в обвинении

В конце июля испанский суд примет решение об экстрадиции в США, где ему грозит 35 лет тюрьмы

Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Хакер с деньгами и голосами

Станислав Лисов, возможно, скоро предстанет перед американским судом, вопрос только, по какому обвинению Luca Piergiovanni / EPA

Россиянина Станислава Лисова задержали в Испании в январе – он обвинен в краже $855 000 у клиентов американских банков с помощью вируса NeverQuest. В прошлый четверг испанский суд начал слушать дело о его экстрадиции в США, передает The Washington Post, решение будет в конце июля. Жена Лисова слышала, как испанские полицейские говорили, что он задержан по запросу ФБР и Интерпола.

Приказ или истерика Спецслужбы США уверяли, будто Россия хакерскими методами мешала демократу Хиллари Клинтон выиграть выборы, а распоряжение об этом отдал президент Путин. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это истерикой, но президент Трамп говорил об участии России в атаках. Сенатский комитет по разведке расследует вопрос о хакерской атаке.

Если Лисова выдадут в США, ему грозит до 35 лет тюрьмы, сообщил «Ведомостям» его адвокат Олег Губарев, но, по его мнению, Лисова хотят привлечь по делу русских хакеров, якобы вмешавшихся в выборы президента США. Такое же предположение делает еще один знакомый Лисова. Власти США заинтересовались Лисовым именно после выборов, замечает Губарев и указывает на спорные моменты при его задержании. Приказ о задержании суд южного округа Нью-Йорка подписал 19 января – спустя шесть дней после задержания, удивляется адвокат. С копией этого документа ознакомились «Ведомости». В нем Лисов обвиняется в сговоре с целью похищения информации, а также в сговоре с целью передачи электронных данных.

Американская сторона уверяет, продолжает Губарев, что есть еще приказ от августа 2016 г., на его основании и прошло задержание – но того приказа никто не показывает.

По данным Reuters, дело Лисова расследуется два года. По словам Губарева, Лисову вменяют эпизоды 2012–2013 гг. Но в декабре 2013 г. Лисов запрашивал американскую визу, и ему отказали. Что мешало дать визу и задержать его в американском аэропорту, удивляется адвокат и замечает, что Лисов беспрепятственно путешествовал по миру и после выданного в августе 2016 г. приказа о задержании.

Лисову вменяют в вину атаки с серверов в Германии на американские банки с помощью NeverQuest. Но Лисов арендовал серверы в Германии по своему паспорту и сдал их в аренду неизвестным, уверяет адвокат: стал бы Лисов показывать паспорт, если бы вел эту атаку?

Как на них охотятся В конце мая чешский суд постановил, что задержанный в Праге в октябре 2016 г. гражданин России Евгений Никулин может быть экстрадирован в США или в Россию. Его подозревают во взломе социальной сети LinkedIn в 2012 г. Никулина требует выдать Россия, где его обвиняют в краже денег из электронного кошелька, сообщала «Новая газета», а ФБР предлагало Никулину признать вину в атаке на почтовый ящик Хиллари Клинтон в обмен на снятие обвинений и гражданство США.



5 июля 2014 г. на Мальдивах по подозрению в мошенничестве с банковскими картами был задержан Роман Селезнев – сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. Он был частью хакерской группировки, укравшей более 200 000 номеров кредитных карт.



В декабре 2016 г. из Норвегии в США был выдан россиянин Марк Вартанян, сообщило ФБР. В июле 2017 г. он приговорен к пяти годам тюрьмы за вредоносный софт Citadel – с его помощью киберпреступники нанесли финансовый ущерб частным лицам и организациям на $500 млн.

«Ведомости» не нашли дела Лисова в картотеке американских судов PACER. Представитель суда южного округа Нью-Йорка сообщил «Ведомостям», что бывают случаи, что дела не раскрываются в картотеке.

В судебной практике США часты аресты людей до возбуждения уголовного дела, соглашается советник юридической фирмы Capital Legal Services Кайл Дэвис, Интерпол мог постановить арестовать человека на основании ордера американского суда. Арест может происходить и при наличии серьезных оснований подозревать человека в преступлении, как правило, в таких делах агент ФБР дает показания под присягой и прилагает документальные доказательства и суд выдает ордер, рассказывает Дэвис.

В январе уполномоченный МИДа по правам человека Константин Долгов назвал недопустимой выдачу Лисова в США. По данным Russia Today, Лисов просил президента Путина не допустить его выдачи.

Представитель Интерпола переадресовал «Ведомости» в ФБР, представитель ФБР на ответил.