Песков: Путин по пути на Дальний Восток сделает остановку в Сибири ради рыбалки

Российский президент Владимир Путин вылетел во вторник во второй половине дня на Дальний Восток. 3 августа в Амурской области у главы государства запланирован ряд мероприятий. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Далее 4 августа президент будет работать в Бурятии. Завтра по дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить краткую остановку в южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку», - уточнил он.