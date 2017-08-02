Суд начнет рассматривать дело Улюкаева 8 августа

Замоскворецкий суд 8 августа начнет рассматривать дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. Предварительные слушания назначены в этот день на 9.30 утра. Заседание пройдет в закрытом режиме. На нем суд выберет меру пресечения подсудимому на время процесса и рассмотрит ходатайства сторон. Также суд назначит дату рассмотрения дела по существу.

13 июля Басманный суд продлил срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 августа.

23 мая официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере).

СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева 15 ноября 2016 г., тогда же он был помещен под домашний арест. В тот же день Владимир Путин освободил его от должности министра в связи с утратой доверия. По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» в качестве взятки деньги за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению компанией госпакета акций «Башнефти». Обвиняемый высказал угрозы создать препятствия для деятельности «Роснефти», используя свои служебные полномочия, сообщал СКР. Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Сам Улюкаев свою вину не признает.