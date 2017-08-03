Никита Белых попросился на новое медобследование

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых снова почувствовал себя хуже и обратился к медикам сизо «Матросская Тишина», где он содержится. Как сообщил ТАСС адвокат бывшего чиновника Андрей Грохотов, у Белых из-за жары в Москве обострились хронические заболевания и наблюдается «очередное ухудшение состояния здоровья». «Мы попросили об адекватной медицинской помощи и обследовании», - добавил адвокат.

Ранее защита Белых сообщала, что у него диабет и в условиях сизо периодически начинаются обострения.

Так, 12 апреля Грохотов, оспаривая очередное продление ареста своему клиенту, говорил, что у Белых в изоляторе обострился диабет и это привело к заболеванию мозга. «Нахождение в сизо, постоянное употребление лекарств негативно сказалось на состоянии его здоровья. Ему был поставлен диагноз "энцефалопатия второй степени", то есть это влияет на работу головного мозга из-за диабета», - сказал он. Защита просила перевести Белых под домашний арест, где можно было бы обеспечить лечение и поддержание здоровья.

Никита Белых был задержан 24 июня 2016 г. в Москве, следствие утверждает, что его задержали с поличным при получении взятки. 29 марта Следственный комитет заявил, что расследование дела завершено. Экс-губернатора официально обвинили в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012-2016 гг. Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 000 евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведением предпринимательской деятельности на территории Кировской области.