Путин потребовал прокурорской проверки Байкала на предмет экологически вредной деятельности

Президент Владимир Путин попросил Генпрокуратуру провести проверку с целью выявления незаконной и экологически вредной деятельности на Байкале. Как передает «Интерфакс», он заявил это на совещании по экологическому развитию региона. Президент отметил рост популярности озера среди туристов, но добавил, что при этом возникают экологические проблемы: организаторы отдыха допускают нарушения, у озера появляются стихийные свалки.

«Я хочу это подчеркнуть: не все подряд проверять, здесь тоже меру нужно знать, но именно - [нужно выявить факты] незаконной и экологически вредной деятельности и принять соответствующие меры», - цитирует Путина «Интерфакс». Также он указал на необходимость «стимулировать экологическую ответственность бизнеса, в том числе - разрабатывать варианты софинансирования эколого- ориентированных проектов». Еще он предложил возвращать в заповедники и национальные парки часть собираемых в них штрафов и платежей для использования этих средств на их развитие.

Президент потребовал определить источники финансирования и утвердить план работ по полной ликвидации накопленного экологического ущерба на Байкале. Он подчеркнул, что «первая, требующая неотложных действий, задача - ликвидировать экологический ущерб, провести полноценную рекультивацию загрязненных территорий». Сбережение Байкала он назвал «несомненным государственным приоритетом», сообщает ТАСС. «Ликвидация последствий нерациональной и зачастую безответственной хозяйственной деятельности на этих территориях требует особого внимания для того, чтобы, во-первых, ничего подобного больше в будущем не допускать, а во-вторых - чтобы сделать все для того, чтобы минимизировать то, что уже накоплено. Все это требует самого пристального внимания и, конечно, вложения солидных финансовых ресурсов», - подчеркнул президент. Он напомнил, что ранее экстремально высокому загрязнению подверглись значительные территории Прибайкалья, причем, например, накопленные отходы уже закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината «продолжают отравлять воду озера и питающих его рек».

Путин также потребовал разобраться с объектами, продолжающими работать в районе Байкала, так как «очистные сооружения большинства из них изношены», а «более 60% загрязненных стоков приходятся на жилищно-коммунальное хозяйство».