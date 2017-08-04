Минздрав: терапевт должен принять пациента в течение суток с момента обращения

В Министерстве здравоохранения пояснили, что в соответствии с корректировками, внесенными правительством в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, установлены предельные сроки ожидания разных видов медицинской помощи.

«Так, например, врач-терапевт должен принять пациента в срок, не превышающий 24 часа с момента обращения, врач-специалист — в течение двух недель. Лабораторные исследования и большинство инструментальных исследований также должны быть проведены в течение двух недель. Для таких сложных методов диагностики, как компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, а также для плановой госпитализации установлен предельный срок ожидания не более одного месяца», — говорится в сообщении Минздрава.

Если эти сроки нарушаются или если пациент не знает, сколько необходимо ждать того или иного исследования, можно обратиться к страховому представителю — сотруднику страховой медицинской организации, в которой застрахован пациент, отметили в ведомстве.