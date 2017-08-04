Опрос: почти треть россиян не видят нужды в Госдуме

Почти треть россиян (30%) сочли Госдуму ненужным органом власти, не считают возможным обойтись без нее 61% опрошенных, сообщил фонд «Общественное мнение».

Только 26% россиян сказали, что внимательно относятся к информации о работе Госдумы. Однако правильно сказать, кто сейчас занимает пост председателя Госдумы (Вячеслав Володин), смогли только 13% опрошенных. Каждый десятый (9%) дал неверный ответ, большинство (78%) затруднились ответить.

По сравнению с предыдущей Госдумой нынешний созыв работает лучше, считают 11% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 9%. Чуть менее половины (45%) не заметили особенной разницы, около трети (36%) затруднились с ответом.

Опрос проводился 22-23 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов федерации.