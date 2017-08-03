Вячеслав Володин рассказал молодежи о депутатском счастье

Володин делился с молодежью секретами политической выживаемости почти три часа, но начал выступление с рассказа о том, что такое счастье Анна Исакова / фотослужба Государственной Думы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня выступил на молодежном форуме «Территория смыслов» на смене молодых политиков. В этой смене принимают участие молодые активисты парламентских партий: Молодая Гвардия «Единой России», коммунисты, эсеры и представители ЛДПР. Юные политики спрашивали спикера о эффективных политических коммуникациях, призывали вернуть прямые выборы мэра и пытались узнать, нужна ли высокая явка на выборах. Интересовала молодых людей и избирательная система США.

Володин делился с молодежью секретами политической выживаемости почти три часа, но начал выступление с рассказа о том, что такое счастье: «Для депутата знаете, какое счастье? Для депутата счастье, когда он может помочь человеку, гражданам. Это его призвание».

Один из участников форума спросил Володина, почему единый день голосования в сентябре, ведь это мешает оппозиции проводить нормальную избирательную кампанию в сезон отпусков. Володин ответил, что разговоры про сложность проведения избирательной кампании летом - оправдание собственной неэффективной работы.

Володин рассказал, как избирался в городской совет Саратова в 1990 г.: для регистрации нужно было провести собрание избирателей в присутствии члена городского избиркома и собрать 200 подписей, ему дважды отказывали в регистрации, зарегистрировав в последний день. В ходе беседы спикер заявил, что в США придумали новые санкции, чтобы закрепить в сознании граждан тот факт, что Россия вмешивалась в президентские выборы и обеспечила победу Дональда Трампа.

Один из вопросов касался низкой явки на предстоящих выборах: участник форума спросил Володина, не должна ли власть обеспечить высокую явку. Спикер подчеркнул, что нельзя себя загонять «в те тренды, которые на самом деле не соответствуют мировым тенденциям и практикам». Он напомнил, что явка на выборах в Госдуму была около 48%, что выше чем во многих странах Европы, и заметил, что слишком высокая явка может поставить вопрос административного давления и доверия к выборам.

Молодых политиков интересовала не только избирательная система, но и принятые законы. В конце сентября начнет действовать закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. Раньше пассажиру вне зависимости от тарифа позволялось бесплатно пронести в салон самолета 10 кг ручной клади или сдать в багаж сумку весом до 10 кг, однако теперь эта норма будет необязательной. Так, одна из участниц форума возмутилась законом и спросила у спикера, почему Госдума приняла его.

Володин пообещал разобраться, как будет реализовываться норма о бесплатном провозе багажа пассажиров.