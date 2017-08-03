«Победа» помирится с рюкзачками

Пассажир сможет бесплатно перевозить в салоне предметы, которые в сумме не будут превышать определенный объем, рассказала представитель «Победы» Елена Селиванова Евгений Егоров / Ведомости

Авиакомпания «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в конце сентября введет новые правила перевозки ручной клади: пассажир сможет бесплатно перевозить в салоне предметы, которые в сумме не будут превышать определенный объем, рассказала представитель «Победы» Елена Селиванова. Точные показатели объема сейчас просчитываются.

Без собачонки Действующие Федеральные авиационные правила (часть Воздушного кодекса) разрешают пассажиру бесплатно перевозить в салоне следующие вещи: дамская сумочка или портфель; папка для бумаг; зонтик; трость; букет цветов; верхняя одежда; печатные издания для чтения в полете; детское питание для ребенка во время полета; телефон сотовой связи; фотоаппарат; видеокамера; портативный компьютер; костюм в портпледе; детская люлька при перевозке ребенка; костыли, носилки или кресло-коляска при перевозке пассажира с ограниченной подвижностью. «Странно, что Минтранс забыл еще включить коробку, картонку и маленькую собачонку. Причем ни размер, ни вес вещей из данного перечня законодательно не определен, и авиакомпании вынуждены сами интерпретировать, например, понятие «дамская сумка» – является ли дамской сумкой баул весом 15 кг или не является?» - писал в колонке для «Ведомостей» гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Крупнейшая авиакомпания Европы и второй по перевозке пассажиров лоукостер в мире Ryanair (как и «Победа», летает на самолетах Boeing 737-800) разрешает пронести в салон один большой чемодан/предмет (не больше 55x40x20 см) и один маленький для размещения под сиденьем (не больше 35x20x20 см). Второй крупнейший европейский лоукостер easyjet также пропускает в салон с двумя предметами - максимальным объемом 56x45x25 см и 45x36x20 см для размещения под креслом. Багаж они перевозят только за отдельную плату.

В России пассажир имеет право бесплатно провезти до 10 кг багажа (по решению авиакомпании в багажном отсеке или салоне; «Победа» багаж перевозит только в трюме), а также взять с собой в салон 18 категорий предметов (см. врез). В конце сентября вступят в силу поправки в Воздушный кодекс, по которым авиакомпании по невозвратным билетам смогут отменить бесплатную норму багажа (пока о таких планах заявила только «Победа»). Минтранс также предлагает внести изменения в правила перевозки ручной клади: ограничить количество бесплатной ручной клади в салоне 5 кг, плюс бесплатно сверх нормы можно взять дамскую сумку, портфель, костюм в портпледе, детское питание, люльку, а также костыли и инвалидное кресло.

Важнее объем

«Мы разрешим бесплатно перевозить в салоне любые предметы, отвечающие суммарно определенным габаритам. Для нас важнее все-таки именно объем, при этом норма будет не меньше 5 кг», - говорит Селиванова. Один из громких и самых длительных скандалов вокруг «Победы» связан с перевозкой рюкзачков: Ространснадзор в прошлом году обязал «Победу» бесплатно перевозить женские рюкзачки, так как это стилизованные дамские сумки. «Победа» обжаловала предписание в арбитражном суде, но проиграла в двух инстанциях. Тем не менее лоукостер продолжил взимать плату за перевозку женских рюкзачков (999 руб. при оплате заранее на сайте или за 1500–2000 руб. при оплате в кассе аэропорта): «В предписании Ространснадзора и резолютивных решениях суда говорилось «привести деятельность в соответствие с законодательством», требования включить рюкзачки в перечень личных вещей, перевозимых в салоне без доплаты, нет, поскольку рюкзачков в правилах нет, то их провоз в ручной клади подлежит оплате, объяснял сотрудник «Победы».

«За неисполнение решения суда предусмотрен штраф, размер которого может достигать 70 000 руб. Если решение суда не исполнено в установленный приставом разумный срок, то пристав может снова наложить штраф с новым сроком исполнения», - говорит юрист Heads Consulting Ксения Степанова. Размеры штрафов несопоставимы с бизнесом лоукостера и способствуют вольным трактовкам законодательных норм, говорит член Адвокатской коллегии Москвы Елена Лузанова. «Победа» в 2016 г. получила 18,7 млрд руб. выручки и 3,3 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ и стала мировым рекордсменом по налету и прибыльности на самолет Boeing 737 (в парке лоукостера их 12). Представитель Ространснадзора свои комментарии пока не предоставил.

Лоукостер разрешит перевозить бесплатно в салоне в том числе любые рюкзаки, не превышающие установленный объем, обещает Селиванова. Если ручная кладь превысит установленный бесплатный объем, не войдет в измеритель, ее можно будет провезти за дополнительную плату, при этом тарифы на провоз багажа будут существенно снижены, добавила она.

Сумка и безопасность

Что будет, если ручная кладь превысит установленный «Победой» объем, но по федеральным авиационным правилам (ФАП) будет подлежать бесплатной перевозке (например, пассажир захочет в дополнение к установленному объему взять на борт портфель или дамскую сумочку)? Такую ручную кладь надо будет сдать за плату в багаж, ведь ее перевозка нарушит требования безопасности, знает человек, близкий к группе «Аэрофлот».

Во вступающих в силу в конце сентября поправках в Воздушный кодекс говорится, что норма бесплатной ручной клади устанавливается авиакомпаний в соответствии с федеральными авиационными правилами и эксплуатационной документацией судна. «Мы написали сейчас письмо в Boeing, чтобы нам дали рекомендации по безопасному размещению на багажной полке... То есть мы возьмем общий объем багажных полок, поделим его на 189, это количество мест в каждом самолете, и сможем сказать пассажиру: вот у вас есть столько места, можете в пределах этой нормы провозить любое количество предметов, сумок, рюкзачков - что хотите», - пояснил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков (цитата по ТАСС). Дополнительные предметы сверх объема нарушат требования безопасности, следует из интервью Калмыкова ТАСС . «Мы уже отдали максимальный разрешенный вес под ручную кладь», - сказал он агентству.

«В настоящее время проект поправок проходит процедуру публичных обсуждений и не является окончательным. Проект изменений в федеральные авиационные правила будет в обязательном порядке доработан с учетом тех предложений, которые поступят от экспертов и общественности в рамках публичного обсуждения», - говорит представитель Минтранса. Правила «Победы» он не комментирует.

«Победа» основывает правила, которые хочет ввести, на расширительном толковании безопасности полетов. Но если согласиться с доводом, что неподходящие по объему вещи опасно перевозить, то перевозка предметов согласно их объему вполне соответствует нормам законодательства. Вполне возможно, что новые правила «Победы» могут стать предметом судебного разбирательства, тогда их соответствие ФАП по перевозке ручной клади будет определять суд», - говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

«Есть список предметов, которые пассажир имеет право провозить бесплатно сверх установленной нормы (сейчас 18 категорий, останется четыре, если пройдет предложение Минтранса. - "Ведомости"). Само требование перевозчика предъявить для измерения портфель или дамскую сумочку будет незаконно, пассажир имеет право отказать. Отказ взять на борт незамеренные предметы из списка будет являться нарушением», - считает Лузанова.

Планы «Победы» полностью соответствуют мировым стандартам лоукостеров. «Ручная кладь должна помещаться на полку, а не находиться свободно в салоне», - говорит гендиректор Infomost Борис Рыбак.