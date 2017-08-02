«Победу» оштрафовали за требование оплатить ручную кладь

Суд в Москве по постановлению прокуратуры оштрафовал авиакомпанию «Победа» на 100 000 руб. за незаконное требование к пассажирке оплатить ручную кладь, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).

«Установлено, что женщина планировала осуществить перелет рейсом DP 458 Чебоксары - Москва. При этом из багажа у нее имелся только рюкзак весом до 10 кг и габаритами менее 75 см по сумме трех измерений. Однако представители авиакомпании в нарушение требований воздушного законодательства потребовали оплатить провоз данного багажа», - сообщила ММТП.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении об осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией. «Мировой судья судебного участка № 432 Москвы, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, признал авиакомпанию виновной в правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб.», - отметили в ведомстве. Постановление суда в силу не вступило.

О том, что представитель «Победы» заставил ее заплатить 2000 руб. за небольшой рюкзак, угрожая не посадить на рейс в Чебоксары, в 2015 г. рассказала депутат Госдумы Алена Аршинова. Депутат пожаловалась в Ространснадзор, который в начале 2016 г. проверил «Победу» и потребовал соблюдать законодательство: перестать брать плату за провоз ручной клади допустимых габаритов и весом не более 10 кг. Лоукостер оспорил требование, но проиграл в двух инстанциях - Московском арбитражном суде и Арбитражном апелляционном суде.