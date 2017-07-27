Как летать без одежды

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Новые правила могут изменить привычки россиян – в частности, приучить их брать с собой меньше вещей Андрей Гордеев / Ведомости

Социалистические правила авиаперевозок уходят в прошлое – и отказ от этого наследия тяжело дается пассажирам XXI в. В понедельник Совет Федерации отменил действовавшую со времен СССР норму об обязанности авиаперевозчика бесплатно провезти 10 кг багажа по любому билету. Теперь эта опция будет доступна только пассажирам с возвратными, т. е. изначально более дорогими, билетами, а сэкономившим придется за багаж доплачивать, если только авиакомпании по собственному желанию не продолжат возить его бесплатно. Одновременно Минтранс предлагает изменить и правила провоза ручной клади на борту. Сейчас пассажир может бесплатно провезти подходящие по размерам и весу (обычно 8–10 кг) сумку или рюкзак и плюс к тому еще ноутбук, куртку или зонт (всего 15 предметов), поправки предлагают учитывать одежду и технику в общем весе ручной клади. Если зонт не помещается в ручную кладь, за него придется заплатить как еще за одно место клади.

Новации вызвали бурную реакцию пассажиров. Объем авиаперевозок в России в этом году растет, к концу года прогнозируется 100 млн пассажиров – это станет новым рекордом постсоветского периода. Авиаперевозки стали доступнее: вопрос экономии на билетах теперь актуален для все большего числа путешественников.