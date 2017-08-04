Кипрская полиция отправила «открытку» грабителю в рамках кампании Европола

Полиция Кипра приняла участие в новой кампании Европола и призвала разыскиваемого ею преступника Ивана Миловановича вернуться на остров. Сделала она это с помощью «почтовой открытки», в которой написано: «Дорогой Иван, мы приглашаем тебя вернуться на остров Афродиты. На пляже полно устриц, жемчужин и нас, ждущих тебя».

Милованович родом из Сербии, ему 41 год. Его считают членом преступной группировки «Розовая пантера». Благодаря анализу ДНК удалось установить, что он совершил на Кипре три преступления в 2012 г., в том числе вооруженное ограбление ювелирного магазина. С тех пор он находится в розыске.

Всего в рамках кампании полицейские из разных европейских стран подготовили 21 креативную «открытку». Каждая из них посвящена одному из самых разыскиваемых в Евросоюзе преступников. Акция направлена на то, чтобы напомнить гражданам ЕС внешность преступников и попытаться получить информацию об их местонахождении.