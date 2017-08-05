В Москве найден мертвым гендиректор «Океанариума»

Следователи в Москве расследуют убийство одного из учредителей и генерального директора «Океанариума». Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По данным следствия, неизвестный утром в Филевском парке произвел не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия. Мужчина 1964 г. р. скончался на месте происшествия.

Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления. Сейчас все силы направлены на установление всех обстоятельств преступления и задержание лица, причастного к его совершению.