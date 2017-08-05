У побережья Австралии разбился конвертоплан ВС США

Конвертоплан MV-22 Osprey ВС США разбился у побережья Австралии. На его борту находились 26 человек, 23 из них спасены. «Корпус морской пехоты США подтверждает, что проводится поисково-спасательная операция в отношении военнослужащих, попавших в происшествие с MV-22 у восточного побережья Австралии», — говорится в сообщении корпуса морской пехоты.

Министр обороны Австралии Марис Пейн сообщила, что предложила американским военным, которые ведут поисковую операцию, любую возможную помощь.

Отмечается, что конвертоплан «совершал регулярные запланированные операции», когда упал в воду. По данным СМИ, он в момент крушения пытался совершить посадку на авианосец Ronald Reagan.