Участниц Pussy Riot задержали за акцию в поддержку Сенцова

Участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову задержали в Якутске за проведение несанкционированной акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, сообщила Алехина. «Задержали машину, в которой мы ехали. Сидим в отделении», – сказала Алехина. «Направляемся в отдел полиции для выяснения обстоятельств несанкционированного митинга», – сообщила в Twitter Борисова.

Накануне участницы группы провели акцию в Якутске около ИК-1, где Сенцов отбывает наказание, развернув плакат с надписью Free Sentsov.

В августе 2015 г. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 г., к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.

В ходе большой пресс-конференции в декабре 2016 г. президент России Владимир Путин сказал, что Сенцов осужден не за творчество, а за терроризм. «Что касается его [Сенцова] творчества, то он осужден не за творчество, а за то, что он взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суда, а именно – фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности», – сказал Путин.

В конце февраля 2012 г. участницы панк-группы Pussy Riot устроили в храме Христа Спасителя «панк-молебен». Видеоролик с выступлением был выложен в интернете. Позднее полиция задержала трех участниц акции – Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. В августе 2012 г. Хамовнический суд приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. В октябре того же года Мосгорсуд изменил Самуцевич наказание на условное и освободил из-под стражи в зале суда.

Приговор Алехиной и Толоконниковой был оставлен в силе. Срок заключения девушек истекал в начале марта 2014 г., однако в декабре 2013 г. Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.