Кипр поднялся в рейтинге миролюбивых стран

Кипр занял 64 место из 163 в новом рейтинге Global Peace Index (Глобальный индекс миролюбия), который опубликовал в понедельник Институт экономики и мира (Institute for Economics and Peace). Это на семь мест лучше прошлогоднего результата.

Индекс оценивается по 23 индикаторам, учитывающим внутренние и внешние факторы. По каждому из индикаторов можно набрать максимум пять баллов, но чем меньше среднее значение, тем более мирной считается страна. Так, Кипр набрал максимальные пять баллов по проценту беженцев от общей численности населения. Но зато у острова низкие баллы по таким показателям, как число конфликтов, убийств, импорт и экспорт вооружения.

Самой мирной страной остается Исландия, которая лидирует в рейтинге с 2008 г. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания, Чехия, Словения, Канада и Швейцария. Таким образом, восемь из 10 первых стран рейтинга представляют Европу. Она признана самым мирным регионом в мире. Замыкают рейтинг Ирак, Афганистан и Сирия. Кроме того, Греция заняла 73 место, США – 114, Турция – 146, а Россия осталась на 151 месте.

За год свой результат смогли улучшить 93 страны. Как отмечают авторы исследования, за год уровень безопасности в мире вырос, но за последнее десятилетие он значительно ухудшился. По их оценкам, конфликты обходятся миру в $14,3 трлн, или 12,6% глобального ВВП.