За сутки на Дальнем Востоке выгорело около 207 000 га леса

Порядка 40 новых пожаров возникло в лесах Дальнего Востока в минувшие сутки, выгорело около 207 500 га, днем ранее огнем было уничтожено 676 га, сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

За сутки в регионе горело 102 очага, большинство из них - в Якутии. На этот регион пришлась практически вся площадь пожаров. Возгорания также были зафиксированы на Чукотке и в Хабаровском крае.

Пожары тушили около 1400 человек, привлекалось 193 единицы наземной техники и три воздушных судна.

Сообщается, что на утро среды было потушено 10 пожаров в Якутии, еще 16 возгораний локализовано.