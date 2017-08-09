Пожар в ТЦ на Таганской площади в Москве потушен

Пожар в здании на Таганской площади ликвидирован. Об этом сообщил журналистам в среду начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

«Пожар потушен. На мансардном этаже проводится проливка остаточных очагов», - сказал Денисов.

По его словам, тушение пожара осложнялось тем, что находящиеся в помещении баллончики с краской взрывались и повышали интенсивность огня.

«Пострадавших на пожаре нет. Причины пожара будут установлены экспертами», - сказал Денисов.

Он отметил, что на месте работала мобильная лаборатория МЧС, проводившая замеры концентрации вредных веществ в воздухе.

«Превышения показателей не выявлено. Угрозы для населения нет», - сказал Денисов.