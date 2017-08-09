Два человека убиты в Кении за попытку грабежа во время протестов

Два человека застрелены в Найроби во время уличных выступлений против результатов выборов президента, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на кенийскую полицию.

По его данным, два человека были убиты после того, как они воспользовались неразберихой в ходе протестов и намеревались совершить ограбление.

Ранее в среду сообщалось, что сотни протестующих против результатов выборов президента Кении вышли на улицы города Кисуму.

Демонстранты выступают в поддержку бывшего премьер-министра страны оппозиционера Раилы Одинги, который по результатам президентских выборов проиграл своему основному сопернику.

По словам очевидцев, участники протестов забаррикадировали некоторые дороги в городе и жгут автомобильные покрышки.

По последним данным, действующий президент Кении Ухуру Кениата лидирует на выборах с 55% голосов. Одинга, согласно этим данным, набирает 44%.