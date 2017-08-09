Киприотам больше не нужна виза в Катар

Катар упростил визовый режим для граждан Кипра и еще 79 государств, объявило в среду управление по туризму Катара (QTA). Благодаря этому им не нужно будет делать визу заранее. Вместо этого они смогут получить ее по прибытии в страну.

Для граждан 33 государств, включая Кипр, визы будут действовать 180 дней и давать право на нахождение в Катаре до 90 дней в течение этого периода. Граждане России, Украины, США и еще 44 стран смогут находиться в Катаре до 30 дней. Это соответствует сроку действия их визы, но они смогут продлить ее еще на 30 дней.

Катар надеется, что это поспособствует росту туризма и воздушного сообщения после того, как два месяца назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с ним, обвинив в поддержке терроризма. Данная «схема сделает Катар самой открытой страной в регионе», заявил директор по развитию туризма в QTA Хассан Аль-Ибрагим.