Минобороны сообщило о гибели десантника после учений под Псковом

11 августа в Псковской области погиб десантник, сообщает Минобороны. Это случилось после тактических учений на полигоне, военнослужащий-контрактник погиб от огнестрельного ранения из-за нарушения требований безопасности, передает ТАСС. Обстоятельства случившегося расследует комиссия командования ВДВ.

Ранее дежурный офицер военной прокуратуры Псковского гарнизона заявил о гибели военного 76-й десантно-штурмовой дивизии под Псковом во время учений. По данным надзорного ведомства, это случилось на полигоне Струги Красные и погиб он не при десантировании.

На место происшествия выехала группа военно-следственного комитета и военной прокуратуры Псковского гарнизона.

В полковых тактических учениях ВДВ под Псковом участвовали около 2500 человек. Они продолжались с 7 по 11 августа. Десантники отработали задачи по десантированию и ведению боевых действий полка на западном направлении в условиях активного сопротивления незаконных вооруженных формирований.