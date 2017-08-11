Число жертв столкновения поездов в Египте выросло до 37

Число жертв столкновения двух поездов в Египте достигло 37, пострадали еще 123 человек, сообщает ВВС со ссылкой на чиновников системы здравоохранения Египта.

В Александрии в 14.15 по местному времени столкнулись пассажирские поезда, один из которых следовал из Каира, а другой - из Порт-Саида. У одного из них с рельсов сошел локомотив, у второго - два вагона, заявила железнодорожная компания. Очевидец из числа пассажиров рассказал Reuters, что повреждения получили четыре вагона. Он добавил, что до столкновения его поезд шел на высокой скорости.

Источник Reuters в структурах безопасности Египта сообщил, что вероятной причиной столкновения была ошибка в переключении стрелок. Расследование катастрофы ведется по распоряжению генпрокурора Египта Набиля Садека. Губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил, что, по предварительным данным, в крушении виновен машинист поезда, который следовал сзади. «Он не заметил запрещающий сигнал семафора на пути, где уже стоял другой состав, что и привело к трагедии», - цитирует его ТАСС. Агентство также приводит сведения, что рабочий станции мог подать неверный сигнал первому составу, который остановился перед столкновением.