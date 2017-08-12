Задержан подозреваемый в поджогах на Корсике

Мужчина, подозреваемый в совершении поджогов лесов на севере Корсики, был задержан в субботу правоохранительными органами. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM TV.

Французские правоохранительные органы полагают, что он совершил три поджога в департаменте Верхняя Корсика, тем самым усугубив ситуацию с распространением лесных пожаров, начавшихся на острове из-за жары в середине июля. Если его вина будет доказана, поджигателю может грозить год тюрьмы и штраф в 15 000 евро.

По последним данным, площадь лесных пожаров, бушующих на севере Корсики, увеличилась за утро субботы до 2000 га. «Несмотря на то что все силы брошены на борьбу с распространением огня, пока не удается его сдержать», - сообщили в местном управлении пожарной охраны. В общей сложности около тысячи местных жителей и туристов были эвакуированы в зоны безопасности. В тушении пожаров задействованы более 300 спасателей и 45 спецсамолетов. В связи с распространением огня закрыты многие автодороги и популярные туристические маршруты.

Жара и засуха, установившиеся на Корсике и юго-востоке Франции несколько недель назад, привели к многочисленным природным пожарам. Однако ряд возгораний признаны жандармерией преднамеренными поджогами. К настоящему моменту правоохранительные органы задержали пять человек, подозреваемых в совершении поджогов.