Расстрел кафе в Буркина-Фасо: 17 человек погибли, 8 ранены

Как минимум 17 человек погибли и 8 получили ранения в результате атаки на турецкое кафе Aziz Istanbul в столице Буркина-Фасо Уагадугу, сообщает Reuters со ссылкой на министра связи Реми Данджину. Центр города перекрыт.

Трое боевиков открыли огонь по отдыхающим, передает BBC со ссылкой на очевидцев. По данным AFP, 11 человек были эвакуированы.

Среди погибших – люди разных национальностей. Агентство уточняет, что по дороге в больницу скончался гражданин Турции. Также, по информации ABC, среди погибших есть как минимум один француз. Есть ли среди них россияне – неизвестно.

Ответственность за атаку ни одна террористическая организация пока на себя не взяла. Местные власти подозревают джихадистов. В 2016 г. в результате атаки исламистов из запрещенного в России движения «Аль-Каида» погибло 30 человек и 170 пострадали.