Путин назначил нового посла России в Финляндии

Президент России Владимир Путин назначил Павла Кузнецова новым послом России в Финляндии.

«Назначить Кузнецова Павла Маратовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Финляндской Республике», – говорится в документе. Еще одним указом президент освободил от этой должности предыдущего главу дипмиссии РФ в Финляндии Александра Румянцева, занимавшего этот пост с 2006 г.

Павел Кузнецов родился в 1958 г., владеет финским и английским языками, с 2010 по 2014 г. был послом России в Словакии, с сентября 2014 г. возглавлял Генеральный секретариат МИД России.