В Кабардино-Балкарии объявлен режим ЧС из-за схода селя

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии введен режим ЧС из-за схода селевого потока по руслу реки Герхожан-Суу. Жители двух девятиэтажек рядом с рекой эвакуированы, власти региона подготовили два пункта временного размещения в школах, сообщает «Интерфакс».

Также временно перекрыт проспект Эльбрусский в районе администрации города Тырныауз от д. 18 до д. 40, объезд осуществляется по ул. Гызыева.

Глава администрации района Каншаубий Залиханов сообщил ТАСС, что оперативные службы находятся в повышенной готовности. «В превентивных целях проводится эвакуация 978 жителей из четырех многоквартирных жилых домов», - сказал собеседник агентства.

В готовность приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по КБР, организована работа оперативного штаба и оперативной группы.