Россия передала Казахстану озеро в Новосибирской области

Небольшое озеро Сладкое в Купинском районе Новосибирской области после демаркации границы полностью перейдет Казахстану. Об этом говорится на сайте администрации Купинского района. Ранее граница между Россией и Казахстаном проходила по озеру и России принадлежала его часть.

Представитель регионального пограничного управления ФСБ уточнил, что демаркация границы с Казахстаном, которая началась еще в 2005 г. с делимитации (определения общего положения и направления границы между сопредельными государствами), на этом участке проводилась впервые.

Глава администрации Купинского района Владимир Шубников сообщил «НГС.Новости», что с экономической точки зрения переход озера к Казахстану ничего не значит. «У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает (…) Это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное», — заявил Шубников.