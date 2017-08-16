Координатор «Последнего адреса» оштрафован за установку мемориальной таблички в Архангельске

В Архангельске суд оштрафовал на 15 000 руб. координатора движения «Последний адрес» Дмитрия Козлова за установку памятной таблички на деревянном доме. Как сообщил сам Козлов в Facebook, решение суда он будет обжаловать, а штраф ему назначен минимальный по статье о нарушении требований законов об охране объектов культурного наследия. Максимальный штраф по этой статье составляет 200 000 руб.

Как рассказал радио «СОЛЬ» адвокат Козлова Максим Оленичев (юрист правозащитного объединения «Команда 29»), дом, на котором установлена табличка в память о репрессированном в 1938 г. слесаре Игнатии Безсонове, признан памятником культуры. Лидер «Команды 29» адвокат Иван Павлов заметил, что дом находится в аварийном состоянии, и опубликовал ссылку на решение о том, что это было признано в 2010 г. Инспекция по охране объектов культурного наследия сочла, что прикрученная шурупами к стене табличка размером 11х19 см могла нанести зданию ущерб, и возбудила административное дело.

Павлов и Оленичев подтвердили, что решение суда будет обжаловано.

Один из основателей «Последнего адреса» журналист и издатель Сергей Пархоменко ранее заверял, что Козлов установил табличку на доме с согласия всех жильцов. Он добавил, что было принято решение все же установить знак «Последнего адреса» на доме, который расселяется и подлежит сносу, затем сохранить этот знак и восстановить его на доме, который будет построен затем по тому же адресу.