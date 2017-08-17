Нобелевский лауреат и борец за право на образование поступила в Оксфорд

Самый молодой нобелевский лауреат в истории премии, пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай зачислена в Оксфордский университет. Она написала это в Twitter и поздравила всех студентов-отличников, которые тоже поступили в вузы. К сообщению она приложила фотографию ответа университета о зачислении на программу «Философия, политика и экономика».

Малала с 11 лет вела блог для ВВС, в котором рассказывала о жизни при талибах в долине Сват и излагала свои мысли о возможностях образования для девочек. В октябре 2012 г. в нее стреляли за ее правозащитную деятельность, она получила ранение головы и чуть не погибла. В 2014 г. она в возрасте 17 лет получила нобелевскую премию мира вместе с индийским правозащитником Кайлашем Сатиартхи, который представляет Глобальное движение против детского труда и Глобальное движение за образование.