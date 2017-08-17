Навальный опубликовал расследование о сыне Дмитрия Пескова

Оппозиционер Алексей Навальный сегодня опубликовал расследование, из которого следует, что безработный и привлекавшийся к уголовной ответственности в Великобритании Николай Чоулз, сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова от первого брака, ведет роскошный образ жизни в Москве и за рубежом. При этом стоимость одного электромобиля Tesla, записанного на имя Чоулза, за рулем которого видели и пресс-секретаря президента России, «сопоставима с годовым доходом чиновника Пескова», пишет Навальный.

Навальный утверждает, что Чоулз в Великобритании не учился ни в одном престижном вузе, зато фигурирует в базе данных британского суда. По обвинению в нанесении телесных повреждений и краже в 2009 г. его приговорили к 15 месяцам тюрьмы для несовершеннолетних, говорится в расследовании.

Переехав в Россию, Чоулз в 2014 г. приобрел квартиру площадью 110 кв. м с видом на «Москва-сити» на Большой Дорогомиловской улице, а в 2015 г. купил еще одну квартиру - на Рублевке (в Горках-10). Навальный сообщил об этом со ссылкой на данные реестра. В 2012 г. Чоулз недолго работал корреспондентом Russia Today, а в текущий момент в профиле Facebook называет себя «креативным директором» промоутерской компании Fight Nights. Эту компанию Навальный связал с «другом Пескова - бизнесменом Зией Магомедовым». В реальности Чоулз нигде не работает с 2015 г., выяснили авторы расследования у него самого.

«Так работает страна и так устроены социальные лифты. Вы можете получить отличное образование и быть ужасно трудолюбивым, но в этой системе, скажем честно, вам все равно мало что светит. А если вы живете в регионе, то не светит вообще ничего. Зато перед чуваком без образования и с тюремным прошлым за ограбление двери лифта сразу открываются и его везут на этаж, где наливают шампанское и дарят «Феррари», - заключает Навальный.

Комментариев Дмитрия Пескова пока не последовало. Сам Чоулз назвал РБК это расследование «кошмаром и провокацией».

В 2016 г. семья Дмитрия Пескова лидировала по доходам в администрации президента, задекларировав 133,6 млн руб. Жена пресс-секретаря президента Татьяна Навка в том числе задекларировала квартиру в США.