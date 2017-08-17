Трамп назвал глупостью снос памятников в США

Президент США Дональд Трамп сегодня раскритиковал снос памятников конфедератам в городах США.

«Грустно видеть, как историю и культуру нашей великой страны рвет снос наших прекрасных статуй и памятников. Нельзя изменить историю, но можно извлечь из нее уроки. Роберт Ли, Стоунуолл Джексон - кто следующий? Вашингтон? Джефферсон? Как глупо! - написал Трамп в Twitter. - К тому же красоты, которую убирают из наших городов и скверов, будет очень не хватать и ее нечем адекватно заменить».

Ранее в четверг в американском городе Кеннесо штата Джорджия был украден флаг Конфедеративных Штатов Америки. До этого житель города Рид Джонс начал сбор подписей под петицией об официальном снятии флага. К утру вторника было собрано более 3000 подписей.

На этой неделе в США снесли несколько памятников конфедератам - 15 августа бронзовый памятник солдату армии Конфедерации времен Гражданской войны в США снесли в Дареме в штате Северная Каролина, еще два памятника демонтировали в Балтиморе в штате Мэриленд.

В минувшие выходные группа ультраправых собралась на территории Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле на митинг против намерений властей демонтировать памятник одному из героев Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Ли. В ходе последующих столкновений погиб один человек, пострадали несколько десятков.